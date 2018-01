Leão faz mistério, mas pode usar 3 zagueiros O técnico Leão faz mistério e só anunciará no vestiário o time do Santos para o jogo contra o Cruzeiro, neste sábado, no Mineirão. Nesta sexta-feira, ele comandou um coletivo com a equipe formada no 3-5-2, com os zagueiros Alex, André Luís e Pereira, mas no segundo tempo voltou ao 4-4-2, com o lateral-direito Neném substituindo Reginaldo Araújo, que cumprirá suspensão. "Ainda estou amadurecendo e posso me dar esse tempo para pensar", disse ele, escondendo o jogo. Mas descartou que esteja com uma terceira alternativa bem guardada. E Leão catimbou a entrevista toda para esconder a equipe. Disse que treinou pela primeira vez a formação do time com Pereira sendo um dos três zagueiros porque já sabia com a equipe atuava nesse esquema com Preto, não tirando a possibilidade desse último jogador entrar no lugar de Pereira. Revelou que há possibilidade de Neném entrar na lateral-direita. "Mas há também a possibilidade de ele não entrar", comentou o treinador.