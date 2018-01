Leão faz mistério por Marcos ou Sérgio Emerson Leão já decidiu qual será o goleiro titular domingo, contra o Vasco, no Rio. Mas faz mistério. O técnico não dá nenhuma pista se manterá o contestado Sérgio como titular ou se promoverá o retorno de Marcos. Ele já havia feito o mesmo semana passada: sempre que questionado a respeito, Leão dava respostas enigmáticas. Ou então brincava. E nunca respondia diretamente à pergunta. No final das contas, depois de todo o mistério, quem acabou enfrentando o Goiás foi Sérgio. ?Acho cedo para falar quem vai jogar. O jogo é domingo e ainda estamos na quarta-feira?, disse Leão, que nesta quinta comanda um treino coletivo no CT da Barra Funda, o primeiro da semana.