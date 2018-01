Leão faz suspense entre Marcos e Sérgio No treino coletivo do Palmeiras na manhã desta quinta-feira, Marcos e Sérgio se revezaram no time titular. Já o técnico Emerson Leão preferiu manter o suspense e ainda não revelou quem será o goleiro que começará o jogo contra o Vasco, domingo, no Rio. Durante o treino, Marcos levou a pior na comparação com Sérgio. Na metade em que o goleiro do penta jogou como titular, os reservas ganharam por 4 a 2. Depois, quando foi para o time suplente, a equipe principal venceu por 3 a 0. Assim, dos 9 gols que saíram no treino coletivo, Marcos levou 7 e Sérgio apenas 2. Depois do trabalho, nenhum dos dois goleiros quis dar entrevista, assim como o técnico Leão, que deixou a definição do titular para amanhã. Marcos não joga desde que Leão assumiu o time do Palmeiras, há mais de dois meses. Primeiro, se recuperava de um lesão no punho esquerdo. E depois, sofreu leve contusão no dedo da mão direita. Mas agora, completamente recuperado, luta com Sérgio para recuperar a posição. Tirando a dúvida sobre o goleiro, o time do Palmeiras já está definido para o jogo com o Vasco. Com a volta de Marcinho, que cumpriu suspensão, Warley volta para o banco. Nas demais posições a equipe titular é a mesma que venceu o Goiás na última rodada do Brasileirão.