Leão faz testes na lateral esquerda O treinador Emerson Leão segue fazendo testes na lateral esquerda para o clássico contra o Santos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Quando todos pensavam que o técnico já tinha definido a equipe na segunda-feira, o técnico resolveu colocar outra formação no treinamento da manhã desta terça. Para o lugar de Fabiano, suspenso por ter sido expulso contra o Cruzeiro, Leão colocou o lateral-direito Baiano inprovisado na esquerda e deslocou Diego Souza, que havia treinado na esquerda, para o meio-de-campo. Sobrou para Pedrinho, que saiu do time no teste desta terça. Leão ressaltou que a escalação do Palmeiras não está definida para o clássico. ?Uma opção eu já conheço bem, que é o Maicon na lateral esquerda. Essa é a mais real. Outras são as que estou testando com o Diego na esquerda e o Pedrinho no meio, e o Baiano na esquerda e o Diego no meio. Ainda não tenho o time definido hoje (terça). Mas amanhã (quarta), com certeza terei?, disse o treinador.