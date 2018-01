Leão fecha mais um ano valorizado Na virada do ano, só os muito íntimos saberão onde Leão, a esposa e as duas filhas estarão comemorando o ano novo. Mas todos sabem como será o 2004 de Leão: vai chover proposta no celular do técnico que, seja qual for o desfecho da campanha santista no Campeonato Brasileiro, termina a temporada super valorizado. Como Vanderlei Luxemburgo, o virtual campeão brasileiro, dificilmente deixará o conforto da Toca da Raposa, Leão poderá escolher entre Corinthians, São Paulo, Palmeiras ou, por exemplo, voltar ao Japão para ganhar mais dólares e apressar o projeto de parar aos 60 anos (tem 54 hoje). Quem oferecer mais, não importa quem seja (ou de onde seja), leva. Na última quinta-feira, Leão concordou em receber o editor de Esportes Sidney Mazzoni em sua sala no CT do Santos. Durante quase uma hora de conversa, falou de tudo ? de sua devoção pelo Santos, pelos garotos, e de seu desprezo pelos empresários, pelos Atletas de Cristo, pela CBF... Leia mais no Jornal da Tarde