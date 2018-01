Leão feliz com a convocação de Robinho O técnico Leão também ficou satisfeito com a convocação de Robinho pelo técnico Parreira. Ele destacou que está sendo iniciado um processo de renovação do selecionado. "Ficamos felizes com a convocação de Diego e Robinho porque eles não foram indicados mas sim convocados pelos seus méritos". O treinador disse ainda que ficou "feliz, vaidoso e preocupado" com a chamada dos dois jovens atletas.. " ?Eles fizeram o trabalho e tem capacidade, mas ainda não estão prontos", comentou Leão, que acha que seus jogadores ainda tem mais futebol a mostrar. Leão acha também que a convocação foi fruto do trabalho que deu certo, mas completou: "Nós esperamos mais ainda", referindo-se a outros jogadores do Santos em condições de defender a seleção.