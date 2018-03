Leão fica furioso com péssimas conclusões O técnico Leão estava bravo com os jogadores pela forma como o Santos perdeu hoje para o Vitória. Ele ficou satisfeito com o rendimento do time, pois no toque de bola, conseguiu colocar o Vitória na roda. Mas as conclusões deixaram Leão furioso. "Não podemos perder tantas oportunidades assim, porque time profissional que quer ser campeão tem de mostrar competência na conclusão". A indireta foi para o atacante Ricardo Oliveira, que até pênalti perdeu. Abatido, o jogador assumiu a responsabilidade pelo erro. "Poderíamos mesmo sair com o resultado positivo". O goleiro Fábio Costa estava triste e ensaiou colocar a culpa do fracasso no gramado do Barradão, segundo ele, muito fofo, prejudicando o toque de bola do Santos. Mas depois também se conformou: "não marcamos e o Vitória soube fazer o que a gente não conseguiu".