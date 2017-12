Leão fica no Cruzeiro até o final do ano A diretoria do Cruzeiro confirmou nesta segunda-feira a contratação do técnico Émerson Leão, recém-saído do Santos. O anúncio da contratação do treinador se deu no meio da tarde, depois que o presidente Alvimar de Oliveira Costa e o diretor de Futebol, Eduardo Maluf, participaram de uma reunião, que durou cerca de duas horas, no apartamento de Leão, em São Paulo. O novo treinador da Raposa, que será apresentado na Toca da Raposa II, nesta terça-feira, comandará o time até o final de dezembro, com opção para o clube de renovação por mais um ano. Porém, as bases do contrato não foram reveladas. Com a contratação de Leão, efetivou-se a inversão dos papéis, ou seja, o ex-treinador santista se transferiu para o Cruzeiro, e o ex-treinador celeste, Vanderlei Luxemburgo, já está trabalhando no Peixe. "Foi uma reunião tranqüila. Posso dizer que juntamos a fome com a vontade de comer. O Leão inclusive nos disse que sonhava em trabalhar no Cruzeiro que tinha interesse na sua contratação", informou o presidente do Cruzeiro. Leão se apresentará apenas nesta terça-feira, às 19 horas. Por isso, o treinador não participará do treino, quando os jogadores se reapresentam, após a vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 1. O treinamento do dia será comandado pelo preparador físico Quintiliano Lemos. Alvimar disse que além de tratar de detalhes do contrato, na reunião com Leão, conversou com o novo treinador sobre mudanças no elenco. "Falamos de jogadores que podem ficar e outros que podem sair. Falei para ele da possibilidade das saídas do Alex, do Maurinho e do Maicon. São jogadores que recebem um assédio muito grande dos empresários", disse o presidente, afirmando que prometeu repor as peças que deixarem o clube. "Falei para ele que se algum sair vamos tentar repor à altura", garantiu. Apesar de não revelar os detalhes do contrato, o presidente do Cruzeiro afirmou que o salário do treinador não ficará distante da realidade praticada pelo clube. "O importante é que o Leão aceitou vir para o Cruzeiro dentro da nossa realidade", afirmou Alvimar. Nos bastidores do clube, especula-se que o treinador irá receber cerca de R$ 160 mil mensais, R$ 10 mil a mais do que o oferecido anteriormente pelo Cruzeiro, e R$ 20 mil a menos, pretendidos por Leão. Na reunião, também foi acertada a contratação de Pedro Santilli como auxiliar técnico. Pelo menos por hora, Leão não indicou preparador físico para ocupar o cargo ocupado por Quintiliano Lemos desde que Antônio Mello acertou com o Santos, na semana passada. "A princípio, a comissão técnica será mantida, pelo menos num primeiro momento", completou Alvimar.