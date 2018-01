Leão força a escalação de Elano Vale a pena correr o risco de romper os ligamentos colaterais do joelho esquerdo para conquistar a Libertadores? Essa é a dúvida que atormenta não só Elano como o técnico Emerson Leão. O jogador fundamental ao esquema tático do Santos pode ficar fora da decisão da Libertadores da América nesta quarta-feira no Morumbi contra o Boca Juniors. Ele passou todo o treinamento desta segunda-feira com medo de chutar a bola com a perna direita e romper os ligamentos. Leão não se conforma com a situação. ?Eu tenho receio mesmo de chutar. Sei que o time precisa de mim, eu quero ajudar o Santos a ser campeão, mas se a partida fosse nesta segunda não jogaria de jeito nenhum. Sou honesto, não posso esconder o que está acontecendo comigo. Tenho medo e não sei se irei ficar confiante a tempo", confessava, nervoso, Elano. Leão contava com a entrada de Elano para ter a garantia de que o time iria estar equilibrado taticamente no jogo decisivo. É certo que o treinador até gostaria de fazer mistério sobre a escalação, mas ele ficou mesmo decepcionado com a reação assustada do jogador. ?O Elano está com receio de chutar. Ele mascarou isso durante todo o treinamento para tentar ficar em condições de entrar na quarta-feira. Os nossos jogadores perceberam. O Renato passou perto dele e falou no seu ouvido: ?Quem quer ver Deus não pode ter medo de morrer?. A mensagem foi clara. Ele tem de perder esse receio porque precisamos dele em campo. Aliás, ele não tem de perder o medo, ele vai perder", jurava o treinador. Mas no leve treinamento que Leão comandou nesta segunda, Elano fazia o máximo para não chutar a bola. Mesmo quando o treinador ordenou que todos cobrassem pênalti, o jogador batia muito fraco. Demonstrava estar totalmente sem confiança. A lógica aconselharia não escalá-lo. Só que Leão não confia nos eventuais substitutos do jogador. Com a expulsão de Reginaldo Araújo em Buenos Aires, o treinador iria colocar Elano no seu lugar na lateral-direita e equilibrar um setor que considerou falho no primeiro jogo. Sem ele, sobrariam duas opções que não acredita: Fabiano ou Welligton. Leão sabe que terá de usar o seu poder de convencimento até quarta-feira para convencer Elano. ?Ele não sente dor. O Elano só precisa acreditar que pode jogar. Não há qualquer problema médico. Agora só vai depender da sua cabeça. E eu sei que ele não irá ficar fora desta decisão", diz, como se estivesse mandando um recado. Para evitar qualquer problema com a imprensa argentina nesta segunda-feira no treinamento em Santos, havia a proibição da entrada de jornalistas estrangeiros no Centro de Treinamento. Dois repórteres argentinos foram barrados. A ordem era de Leão. Embora estivesse profundamente envolvido com a decisão da Libertadores, Leão fez questão de telefonar ao ex-jogador e auxiliar na seleção brasileira sub-23, Cristovão Borges. ?Eu falei com ele e acertei que apenas quatro jogadores do Santos irão ser convocados para a Copa Ouro. Falei claro: se chamarem sete, eles não irão. Eles não irão", prometia.