Leão fracassa e é demitido no Japão Depois de apenas cinco partidas, o técnico Emerson Leão foi demitido nesta quarta-feira da equipe japonesa do Vissel Kobe, para onde se transferiu no dia 19 de abril. Na época, ele alegou que estava deixando o São Paulo - que havia levado ao título Paulista - para pagar uma dívida de gratidão. Leão será substituído pelo checo Pavel Rehak, que já fazia parte da comissão técnica. O checo recebe uma equipe ameaçada. Depois de 12 rodadas, soma apenas 9 pontos e é o lanterna num campeonato com 18 equipes. Sob o comando de Leão, o time venceu um jogo, empatou outro e perdeu três. Em maio, Leão rejeitou uma proposta milionária para substituir Daniel Passarella no Corinthians, justamente para continuar no clube japonês. Esta foi a terceira experiência de Leão no Japão. Na década de 90, o técnico, de 55 anos, já havia dirigido o Shimizu S-Pulse e Verdy Kawasaki. Desta vez, disse que deixou o Brasil para atender a um pedido do diretor do Vissel, Yasutoshi Miúra, o mesmo que o tinha levado nas vezes anteriores. ?Acontece que a diretoria resolveu demitir o diretor (Miúra) e todo o pessoal que tinha sido levado por ele também saiu?, explicou Leão em entrevista à Rádio Jovem Pan. Ele garante não estar aborrecido com a demissão. ?Eu fico mais chateado por ele. Eu decidi trabalhar no Japão apenas por ele, mas o que se há de fazer. É preciso tocar a vida?, acrescentou. Leão deverá permanecer no Japão até meados da semana que vem para tratar de questões burocráticas. Depois disso, volta para o Brasil. Veja a campanha de Leão no Kobe: 28/4 - Vissel Kobe 0 x 2 Kashima Antlers 1/5 - Gamba Osaka 3 x 1 Vissel Kobe 4/5 - Vissel Kobe 0 x 1 Urawa Red Diamonds 8/5 - Vissel Kobe 0 x 0 Jubilo Iwata 14/5 - Nagoya Grampus 0 x 2 Vissel Kobe