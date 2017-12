Leão furioso com pênalti dado ao Inter A possibilidade de se classificar para a Copa Libertadores continua concreta para o Palmeiras, que só precisa vencer o Fluminense, no próximo domingo, no Palestra Itália. O clima no vestiário alviverde no Beira-Rio, porém, foi de muita tensão. O técnico Emerson Leão saiu furioso com o árbitro Evandro Roman, que o expulsou após reclamar de um pênalti no primeiro tempo. Leão discutiu feio com Roman e chegou a peitar o quarto árbitro Leandro Vuaden. ?Já sabia que isso ia acontecer. Depois do Corinthians, qualquer coisa podia acontecer?, desabafou Leão. Durante a semana, o técnico já temia que o Palmeiras ?pagasse o pato? pelos erros cometidos pela arbitragem contra o Inter, especialmente no jogo do Corinthians, domingo passado. Antes de sair de campo, Leão ainda discutiu com jornalistas. Um repórter do canal a cabo SporTV reclamou de um suposto tapa do treinador. Leão pediu desculpas e disse que foi um movimento involuntário. Após o jogo, o auxiliar-técnico Pedro Santilli comprou as dores de Leão e foi brigar com Evandro Roman. Quando partia do banco em direção ao juiz, Santilli acabou discutindo com o repórter da Rádio Guaíba Ernani Campello, e acertando-o com um tapa no rosto. Há duas versões para o ocorrido. A primeira, contada por Campello, começa com um esbarrão de Santilli num cinegrafista da TV Bandeirantes. Auxiliar-técnico e cameraman começaram a discutir e o repórter da Guaíba teria partido para defender o colega. Foi aí que Santilli, furioso, o acertou com o tapa. A segunda versão, contada por um repórter paulista, que viu a confusão de perto, é que Campello, participando ao vivo na rádio, perguntou a Santilli o motivo de ele estar reclamando com a arbitragem, já que ?Roman errou para os dois lados?. Santilli não gostou da pergunta e eles começaram a discutir, até que o jornalista teria dito o seguinte para o auxiliar-técnico: ?Você não é homem?. Foi aí que Santilli teria dado o tapa em Campello. O fato é que o jornalista procurou imediatamente um policial, disposto a registrar queixa contra Santilli. E a delegação palmeirense saiu logo do Estádio Beira-Rio rumo ao Aeroporto Salgado Filho, sem dar entrevistas. O vôo estava marcado para às 19h30 e havia o temor de que o Boletim de Ocorrência ficasse pronto antes desse horário, o que impossibilitaria Santilli de viajar de volta a São Paulo. O Palmeiras conseguiu sair de Porto Alegre, mas se o árbitro registrar os fatos na súmula Leão e Santilli podem ser punidos pelo STJD. Marcos concorda - O goleiro Marcos não tem dúvida: o Palmeiras ?pagou o pato? pelos erros de arbitragem que vinham sendo cometidos contra o Internacional. ?Na minha opinião, como jogador do Palmeiras, não houve pênalti do Gamarra (em Edinho). Mas infelizmente este campeonato já está manchado e agora ainda vão falar que estão ajudando o Inter. Acho que, pelo jeito, descontaram tudo na gente.? Marcos comentou ainda que ?a melhor notícia do dia foi a vitória do Juventude sobre o Fluminense?. O resultado manteve o Palmeiras vivo na disputa por uma vaga na Libertadores ? só precisa vencer o Flu, domingo, no Palestra Itália. O goleiro, porém, não poupou críticas ao time: ?Recuamos demais no segundo tempo e permitimos que o adversário viesse para cima. Isso determinou a nossa derrota, já que o time do Inter é muito bom e, diante da sua torcida, lutou até o fim em busca da vitória.? Para a partida decisiva do próximo domingo, Marcos espera que a torcida palmeirense lote o Palestra Itália e ajude o time a bater o Fluminense. ?Sabemos que a partida será muito difícil, mas temos de ter a nossa torcida lotando o estádio e nos apoiando do primeiro ao último minuto. Temos um retrospecto muito favorável em casa e precisamos utilizar isso para vencermos a partida?, disse, lembrando que o Palmeiras tem a segunda melhor campanha como mandante no Campeonato Brasileiro, com um aproveitamento de 71,6% dos pontos disputados ? 13 vitórias, quatro empates e três derrotas. Só o próprio Internacional ganhou mais em casa: 14 vezes.