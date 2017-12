Leão ganha mais problemas no Cruzeiro Além das ausências certas do meia Alex e do zagueiro Cris, que estão na seleção brasileira, o técnico Emerson Leão ganhou mais problemas para a partida que marca a sua estréia no comando do Cruzeiro, no próximo domingo, no Mineirão, contra o São Paulo. Num treinamento de finalizações, na manhã desta quinta-feira, o volante Maldonado sofreu uma torção no tornozelo direito e precisou deixar o campo carregado por membros da comissão técnica. Já o zagueiro Edu Dracena voltou a reclamar de dores no púbis, ficando de fora das atividades. Caso Edu Dracena não se recupere, Leão terá problemas para armar o sistema defensivo do time que enfrentará o atual líder do Campeonato Brasileiro. Afinal, Marcelo Batatais, que seria o reserva imediato, se recupera de uma lesão na coxa e, de acordo com o departamento médico do clube, ainda não tem condições de atuar. Maldonado foi submetido a uma radiografia no local da lesão e será reavaliado nesta sexta-feira para saber se terá condições de entrar em campo no domingo. Para piorar a situação do treinador, o goleiro Gomes fraturou o pulso direito e ficará afastado dos gramados por pelo menos dois meses. Com isso, Leão comandou à tarde o seu primeiro coletivo com uma formação sem cinco atletas considerados titulares. Para equilibrar os desfalques, ele torce para que o técnico Cuca, do São Paulo, dê prioridade para a Copa Libertadores e poupe alguns jogadores no jogo do Brasileirão. "Eu acho que tudo que nós pudermos arrecadar nós vamos tentar. Agora, o Cuca sabe o que é melhor para o São Paulo e nós temos de aguardar as decisões. Nós estamos com alguns jogadores na seleção e isso é um prejuízo. A importância é de ganhar, principalmente sendo o líder", destacou Leão, que ainda está se acostumando com a baixa altitude dos aviões que sobrevoam a Toca da Raposa 2. O centro de treinamento do Cruzeiro fica na rota das aeronaves que pousam no aeroporto da Pampulha, zona norte de Belo Horizonte. "Toda hora eu estou olhando, porque parece que ele (avião) está mais próximo. E como eu tenho muito medo de avião fica mais difícil", confessou o técnico. Reforço - A diretoria do Cruzeiro espera anunciar nesta sexta-feira a contratação do goleiro Doni, ex-Santos, que está vinculado ao Corinthians e foi a primeira indicação do novo técnico para recompor o grupo cruzeirense. Além da saída de Alex, que está se transferindo para Fenerbahce, da Turquia, e não continuará no clube mineiro após o término de seu contrato, no dia 30 de junho, outro que poderá deixar o Cruzeiro é o lateral-direito Maicon, que teria propostas do Nantes, da França, e do Atlético de Madri, da Espanha.