Leão garante escalação de Renato O técnico Emerson Leão anunciou no final da tarde desta quinta-feira que o volante Renato irá defender o Santos contra o Vitória, domingo, em Salvador. Como o contrato do jogador acaba na sexta, ele corria o risco de não atuar, mas a renovação já está acertada com a diretoria do clube - só falta assinar. Além do problema de contrato, Renato teria outro empecilho para jogar domingo. Afinal, ele se casará nesta sexta-feira. Mesmo assim, Leão garantiu sua presença em campo no domingo.