Leão garante que não deixa o Santos Tirar o técnico Emerson Leão da Vila Belmiro custaria muito pouco ao São Paulo: apenas R$ 200 mil, ou dois salários do treinador, que é o valor da multa prevista para a rescisão contratual. Mas, pelo menos por enquanto, ele garante que não há dinheiro que o faça sair do clube campeão brasileiro de 2002 antes de 31 de dezembro, quando terminará o seu contrato. "A minha assinatura vale e a minha palavra vale ainda mais", disse Leão, nesta segunda-feira, quando embarcava com o Santos para o México, onde o time enfrentará o Cruz Azul, no estádio Azteca, quarta-feira, às 21h40, pelas quartas-de-final da Copa Libertadores. "Insisto no que tenho dito: de minha parte não há a menor possibilidade de eu sair antes de 31 de dezembro." Além da assinatura no contrato e da palavra empenhada, Leão tem outros fortes motivos para não querer deixar o Santos agora, a começar pelos altos prêmios a que terá direito se o time conquistar a Libertadores - "pouco menos de R$ 500 mil" - e o Mundial Interclubes - "quase R$ 1 milhão" -, de acordo com as informações do diretor de futebol Francisco Lopes. Outra é a valorização profissional caso ganhe o título no Japão. Seria a primeira vez na história do futebol brasileiro que um técnico, partindo quase do zero, teria uma escalada fulminante com a conquista do campeonato nacional, continental e mundial, em um ano e meio. "Realmente no meu contrato são previstos prêmios para todas as conquistas", confirmou Leão, explicando que se trata de prática comum no futebol - essa foi a única maneira que o clube encontrou para convencê-lo a renovar seu vínculo ganhando o mesmo salário de 2002. "Além disso, gosto de desafios, de estabelecer objetivos para serem alcançados", afirmou o técnico. O dirigente santista não confirmou que Leão também teria uma pequena porcentagem sobre o dinheiro conseguido na venda dos meninos que ele lançou no time, como Alex, Diego e Robinho. "Se fosse verdadeiro, esse seria um procedimento incorreto da diretoria, porque os jogadores não foram levados para o Santos por ele. Os únicos jogadores que Leão indicou foram Fabiano (zagueiro) e Bernardi (zagueiro), que não deram certo?, explicou Francisco Lopes. Leão não esconde a satisfação de saber que tem sido assunto permanente entre os dirigentes do São Paulo e que se transformou num modelo de técnico vencedor, após a campanha que fez com os garotos do Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado. "Fui dormir mais cedo domingo à noite, já pensando na viagem para o México, e não vi o diretor do São Paulo, Juvenal Juvêncio, na televisão, falando sobre o seu interesse na minha contratação. Mas é lógico que isso me dá satisfação", disse Leão. "Mas a não ser que haja um fato subseqüente, como o meu presidente (Marcelo Teixeira) me dar passe livre, não há chance de ir para o Morumbi agora."