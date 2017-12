Leão garante Santos ofensivo em Goiânia O técnico Leão ainda não definiu o time do Santos para o jogo de domingo contra o Goiás, em Goiânia. "Ainda não pensei, vamos fazer um coletivo para definirmos isso, mas existem várias alternativas e nós esperamos manter o ritmo ofensivo pois vamos correr atrás da oitava vitória consecutiva". E garantiu: "independente de quem for escalado, o time não deixará de ser ofensivo". Ele vai realizar um coletivo quinta-feira, quando escolherá os substitutos de Paulo Almeida e Robinho, que cumprirão suspensão automática. Fábio Costa treinou hoje, mas Leão ainda não informou se ele retornará ao time ou se Júlio Sérgio será mantido. Já André Luís, que estava suspenso, tem retorno garantindo à zaga santista. Narciso, que jogou até os 38 minutos do segundo tempo do jogo contra o Fluminense, domingo na Vila Belmiro, chegou hoje ao CT Rei Pelé reclamando de dores musculares e, depois de examinado, iniciou tratamento de lesão na coxa esquerda. Depois do treino de hoje, Leão declarou que não continuará no Santos se o presidente Marcelo Teixeira não se reeleger na eleição programada para o dia 6 de dezembro. "Não tem muito o que explicar. É a minha palavra; eu assumi um compromisso ético e moral com quem me contratou, que é o presidente atual, o Marcelo, e se eu ficasse, estaria faltando com a confiança em relação a ele". Para o treinador, sua posição não é política, "é a realidade profissional, nada mais do que isso". E disse que não aceita negociar com a oposição caso ela vença a eleição.