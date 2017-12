Leão garante São Paulo na briga Para o técnico Leão, apesar de Santos e Atlético-PR terem vencido no fim de semana, o São Paulo ainda tem chances de ser campeão brasileiro. O técnico só lamenta que a reação tenha começado muito tarde. "A rodada mostrou isso. Eles venceram, mas foi no taco, muito duro. Podem tropeçar, sim e se nós ganharmos todos os jogos, estaremos nessa briga. A gente estava muito atrás quando começou a reagir. Talvez não dê para chegar, mas ninguém pode dizer que não estamos nessa luta." Com Leão, o São Paulo fez 14 partidas, conseguindo nove vitórias, empatando três jogos e perdendo dois. Tem um aproveitamento de 71,4%. O Atlético-PR, líder do Brasileiro, tem 64% de aproveitamento no campeonato. Os números de Leão são ainda melhores quando se pensa nos últimos dez jogos. O time ganhou oito e empatou um, com aproveitamento de 83,33%. Mas ele acredita que poderia ser de 100%. "Perdemos cinco pontos que poderíamos ter ganho. Contra o Figueirense, o Alexandre Gaúcho agrediu o Renan e não foi expulso. Ficaríamos com um a mais. Ele continuou em campo e deu o chute que resultou no gol deles. E, com o Vasco, perdemos chances no início", lamenta o técnico. Ele acredita que a vitória contra o Juventude trouxe muito mais do que três pontos ao time. "Nós estávamos sem o principal atacante e conseguimos fazer quatro gols. Deu muito ânimo para os jogos restantes." E como confiança nunca faz mal, Leão repete que os jogadores do São Paulo têm sempre dado uma resposta positiva nos momentos difíceis. Para o jogo contra o Inter, sábado às 18h, no Morumbi, Leão continua pedindo muitos chutes a gol. "Uma vitória por um gol de diferença vale tanto quanto uma goleada, mas é importante também que a gente aumente o saldo de gols. Por isso, a ordem é chutar sempre. Pode ser que o goleiro tenha um ataque de epilepsia e a bola entre. E o que adianta ele ter o ataque se a gente não chutar?" Outra ordem de Leão, para ainda sonhar com o título, é que os jogadores não recebam cartões amarelos. "Falo todo dia. Falo antes, durante e depois do jogo. Ninguém pode esquecer. Não podemos perder ninguém por expulsão." A intenção é trocar jogadores pendurados sempre que a vitória estiver garantida. Contra o Juventude foi assim, com a saída de Alê, Danilo e Fabão e a entrada de Souza, César Sampaio e Edcarlos. Para o jogo de sábado, Leão confirmou a volta de Grafite, que cumpriu suspensão automática por sofrer três cartões amarelos. "Ele tem sido um atacante importante e vai voltar ao time." Provavelmente ao lado de Diego Tardelli, que fez um gol de bicicleta. Marcinho, que também marcou, sai do time. "Ele fez um gol em um jogo difícil e ajudou muito o time, mas é preciso ter os pés no chão e apostar na nossa tranqüilidade. Por isso, o Grafite volta." Ele agradece ao técnico. "Leão me deu muita confiança e estou correspondendo. Tive uns momentos difíceis aqui, mas superei tudo. Agora não saio mais até o último jogo?. Ele acredita em jogo duro. "Se for 1 a 0 vai ser goleada. O Inter é bom e a gente vai jogar com muita seriedade."