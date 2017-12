Leão Goleo VI é o mascote da Copa 2006 Pelé e Franz Beckenbauer, o presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2006, apresentaram neste sábado, em Leipzig, na Alemanha, o leão Goleo VI, mascote oficial da competição, e sua fiel acompanhante, Pille, a bola falante. Trata-se do primeiro mascote oficial da Fifa totalmente animado. Ele fala, toca, dança e até banca o comediante. Pille, a bola falante, exibe um repertório enciclopédico sobre futebol. Segundo Jim Henson, criador do personagem, o nome do mascote surgiu porque, durante os testes, ele gritava, em inglês, "Go, Leo, Go". O número 6, em algarismo romano, foi dado pela Fifa porque se tratou do sexto mascote a ser testado. As próximas aparições dos dois personagens acontecerão nesta semana. Amanhã, em Leipzig, na inauguração do loja oficial da Copa do Mundo de 2006, e na quarta-feira, no amistoso entre a Alemanha e Camarões, que marca a inauguração do novo estádio de Leipzig. Goleo VI e Pille fizeram sua estréia oficial em um programa de televisão, poucas horas depois da entrevista coletiva. "Goleo VI tem muita confiança, mas lhe falta a qualidade brasileira. Mas, como mascote, é extraordinário", disse Pelé. Beckenbauer também ficou encantado com o personagem: "Eu o encontrei algumas vezes esta semana e nos divertimos bastante. Acho que os torcedores também vão gostar dele", previu.