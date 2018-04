"Leão" holandês cobra Romário O atacante Romário, do Vasco, foi condenado pela justiça holandesa a pagar US$ 100 mil ao fisco daquele país, por sonegação de impostos no período em que morava na Holanda. O artilheiro atuou pelo PSV Eindhoven, entre 1988 à 1993. O meia Alex Oliveira, que estava emprestado ao Bahia e retornou ao clube carioca, declarou nesta terça-feira que não pretende atuar na lateral-esquerda. Ele voltou a treinar, mas só deve estar à disposição do técnico Evaristo de Macedo, na terceira rodada do Torneio Rio-São Paulo, contra o América, dia 30. Quando o técnico do Vasco era Antônio Lopes, o jogador foi improvisado diversas vezes na posição. "Não vou nem pensar na possibilidade de jogar como lateral-esquerdo. Na época do Lopes, me sacrifiquei pelo grupo", disse o atleta. "Enquanto tiver espaço no meio-campo, é lá que quero jogar." Mas o jogador terá que disputar a vaga no meio com os armadores Felipe e Léo Lima. Uma outra opção para o treinador seria deslocar Felipe para a posição de segundo volante, substituindo Jamir ou Donizete Oliveira. A salvação de Alex Oliveira pode estar no retorno do lateral-esquerdo André Silva, que estava emprestado à Ponte Preta. O jogador se junta ao jovem Edinho para disputar a posição. Mas o técnico ainda sonha com mais um lateral-esquerdo, que pode ser Wederson, do Americano, além de um zagueiro. O treinador não gostou das falhas da zaga no empate por 3 a 3 com a Ponte Preta.