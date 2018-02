Leão improvisa Recife na lateral O técnico do Cruzeiro, Emerson Leão, poderá improvisar o volante Augusto Recife na lateral-direita do time que enfrenta amanhã, às 18h, o Figueirense, em Florianópolis (SC), no estádio Orlando Scarpelli, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com Maurinho, que sofreu uma lesão no joelho direito, Leão cogitou a princípio escalar o jovem Alemão, originário da posição, na vaga. Mas ao optar por Recife no treinamento coletivo da última quinta-feira, o treinador deu a entender que o ex-júnior celeste não correspondeu às expectativas. O próprio volante manifestou surpresa com a nova posição, já que, como salientou, sempre atuou no meio-campo. "Fiquei surpreso, porque nunca joguei na lateral", confessou, sem deixar, no entanto, de se colocar à disposição do técnico. "Se aparecer uma oportunidade, tenho que aproveitar, não importa em que posição", afirmou Recife, que recentemente reclamou publicamente por ter sido preterido do time titular e foi repreendido por Leão. A escalação do volante na lateral sugere também uma postura mais cautelosa do time celeste diante da equipe catarinense, que ocupa o terceiro lugar na tabela de classificação, com 17 pontos ganhos. O Cruzeiro soma o mesmo número de pontos, mas é o quinto colocado. O zagueiro Edu Dracena, suspenso, é outro desfalque da equipe mineira. Ele será substituído por Marcelo Batatais. Leão disse que só vai divulgar o time que inicia a partida nos vestiários do estádio. Cris - O jogo de amanhã pode representar a despedida do zagueiro Cris, que está sendo negociado com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O atleta está ameaçado de não disputar todo o Brasileirão, já que recebeu uma punição pesada (180 dias, ou seis meses) pela briga com o goleiro Eduardo, do Atlético-MG, na final do campeonato Mineiro. Atualmente, ele vem jogando por meio de um efeito suspensivo, que será ainda julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). "Não sei falar se eu vou ou não vou. O Cruzeiro está acertando ainda a sua parte com a equipe e temos de esperar", desconversou o zagueiro.