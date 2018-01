Leão insiste: a culpa é do juiz O técnico Leão reclamou nesta segunda-feira da arbitragem de Heber Roberto Lopes na partida de sábado, em que seu time foi derrotado por 3 a 0 para o Cruzeiro. "Há um ano o Santos não perdia de três e a última vez ocorreu num jogo contra o Internacional, que venceu por três gols, um de pênalti e com André Luís tendo sido expulso", disse ele, para acrescentar a coincidência: o árbitro era o mesmo. "Quando você soma, vê que não é coincidência, mas como já estamos acostumados, vamos falar menos e ouvir mais. Leão comentou que não contava com a expulsão de Fabiano. "Eu não esperava que ele fosse expulsar o Fabiano com tanta ênfase; foi o melhor cartão vermelho tirado do bolso que eu já vi, parecia até a estátua da liberdade". Até esta segunda-feira à tarde, ele não tinha certeza de sua expulsão, pois aguardava a divulgação do relatório de Heber Lopes. "O Renato falou com o juiz e foi informado de que eu não havia sido expulso". Mas um repórter passou a informação de que constava a punição. Depois disso, se rendeu: "como a súmula é a rainha das provas, eu fui expulso". O treinador santista comentou a confusão ocorrida quando ele deixava o Mineirão, quando policiais militares quiseram prendê-lo. "Não houve confusão, eu passei e um policial disse que o promotor quer que você vá lá em cima falar com ele. Eu não tenho nada que falar com ele, não o conheço, mas soube que alguém havia dito que eu tinha feito isso e aquilo. Eu disse que não tinha feito nada, até logo. O nosso vice estava lá, é o presidente da Ordem dos Advogados em Santos, e explicou que aquilo não existia. O capitão que estava ao meu lado disse que o Leão está dispensado porque ele não fez absolutamente nada. Aí disseram que o promotor ia descer e o capitão disse para mandá-lo descer que assumia a responsabilidade. Portanto, não teve nada comigo". Sobre um incidente havido dentro de campo, Leão relatou que o cinegrafista estava brigando com o massagista Ary Jarrão. "Empurrei a câmera e o Ary", disse. Sobre a derrota, o treinador entende que o Santos "perdeu para quem está em primeiro lugar, para quem mais gastou e que tem um grande time, muito bem treinado". E acrescentou: "e muito bem ajudado"