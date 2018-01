Leão intensifica treinos no São Paulo Está aberta a temporada de caça ao São Paulo. Bastou o time do Morumbi assumir a liderança isolada do Campeonato Paulista (12 pontos) para o técnico Emerson Leão conscientizar seus jogadores de que a competição ganhou uma importância ainda maior daqui para a frente. E, por isso, é hora de intensificar os treinos. "Começa um novo campeonato: a caça ao primeiro lugar. Felizmente, somos os líderes. E mais maravilhoso ainda porque não dependemos de ninguém. Só temos de provar aos outros um maior potencial para ficar na frente", afirmou o treinador. E para seguir na frente, sendo a "caça", Leão comemorou o intervalo de quase uma semana entre um jogo e outro - o São Paulo volta a campo apenas no sábado, contra a Barbarense. Esse período é considerado de extrema importância para que o treinador faça os ajustes no time e, principalmente, exigir um pouco mais dos atletas nos treinos. "Estou pensando em fazer um coletivo mais longo, dividido em duas partes, para observar alguns atletas por mais tempo. Testar o condicionamento deles para poder cobrar um pouco mais", revelou Leão. Falcão receberá atenção especial nesse período. O treinador avisou que não quer utilizar o ex-jogador de futsal apenas por ter um bom passe. "Ele tem de mostrar mais do que isso para ser jogador do São Paulo. É o maior driblador do mundo e estou pedindo para ele driblar. Chega a ser irônico. Nesta semana vou colocar o Falcão frente a frente com o Lugano, o Fabão... Quero ver o que acontece", revelou Leão.