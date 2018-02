Leão ironiza presidente do São Paulo Emerson Leão reagiu com ironia à promessa de uma contratação polêmica feita, na quinta-feira, pelo presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa. "Ele aprova, traz, quero ver aparecer aqui (no CT) para treiná-lo também. Achei gozada as palavras dele. Hoje, ele não me disse nada", alfinetou o treinador. O "jogador do presidente", expressão usada pelo próprio Marcelo Portugal Gouvês para tratar do assunto, seria a grande surpresa para 2005. Um jogador que independeria da aprovação de Leão, mas que teria de passar por uma série de testes até ganhar a confiança do treinador. "Testes eu faço em jogador de categoria de base. Aqui no São Paulo estamos precisando de jogar acima da média. Tem que ser de 8 para cima. Não investiria em um atleta que ainda não seja conhecido", afirmou Emerson Leão. "Quem sabe não fui eu que indicou essa contratação polêmica ao presidente?" Na avaliação de Leão, o São Paulo não precisa se preocupar muito em contratações. A reformulação iniciada por Cuca, no início do ano, e a continuidade dada por ele próprio fez do São Paulo uma das equipes competitivas ao longo da temporada. "Eu fiquei dois anos no Santos, depois passei pelo Cruzeiro, e gosto de usar esse termo porque saí o mais rápido possível para não prejudicar o clube, e vim para o São Paulo. Cheguei aqui e nem tive tempo para pensar. Mesmo assim, estávamos brigando pelo título até a rodada passada e, agora, temos chances de terminar com o vice campeonato", lembrou Leão. O treinador disse estar satisfeito com o trabalho que conseguiu realizar no São Paulo em pouco mais de três meses. "Eu estou feliz por termos montado uma boa base e seria interessante não vendermos nenhum atleta para seguirmos com esse trabalho em 2005. Eu acredito que com poucos jogadores já conseguiríamos aumentar o índice de aproveitamento assustadoramente. O ideal seria três jogadores de elite. Só jogadores de elite têm condições de jogar no São Paulo", avisou. Leão aproveitou para reforçar a sua indignação com a CBF, que convocou quatro jogadores para a seleção Sub-20. "Estou cansado de falar que faltou bom senso. Em vez de quatro, poderiam ter convocado apenas dois jogadores que já seria bem viável. O Alê e o Fábio (Santos) nem tiveram férias no ano passado porque foram aproveitados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eles não são máquinas, são humanos", desabafou. Nesta sexta-feira, Leão recebeu uma boa notícia. Ele foi absolvido pelo STJD da expulsão no jogo contra o Flamengo, domingo passado, quando discutiu na beira do gramado com o auxiliar de arbitragem Jorge Paulo Gomes.