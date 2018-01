Leão ironiza reclamações de são-paulinos Leão não saiu totalmente satisfeito do Morumbi, neste sábado. Ele queria uma vitória bem mais contundente do que os 2 a 1 sobre o São Paulo. O treinador até ironizou o adversário quando soube que o goleiro Rogério Ceni e o técnico Roberto Rojas estavam reclamando da arbitragem a Paulo César de Oliveira. Questionado se o São Paulo foi mesmo prejudicado, Leão cutucou: "Foi prejudicado sim, porque nós deveríamos ganhar de mais". Em seguida, o técnico abandonou o gramado para instantes depois voltar. Voltou mas não para se deculpar. Ao contrário: quando um repórter perguntou se a rivalidade com o São Paulo estava mesmo aumentando, o treinou de novo alfinetou o adversário. "A rivalidade está aumentando e a nossa vantagem (sobre o São Paulo) também". Leão só não admitiu usar termos pejorativos para classificar essa vantagem. "Não tem nada de freguês. O São Paulo é um grande adversário e merece o nosso respeito". De outra parte, Leão elogiou a qualidade do jogo. "O paulistano estava precisando de um espetáculo desse nível. O jogo foi muito bom". Quanto a questão da rivalidade, o técnico santista frisou que não se pode confundir rivalidade com violência. "A rivalidade é saudável. O que não pode é aumentar a violência". Destaque do time ao lado do artilheiro William, o goleiro Fábio Costa, que salvou o time no último instante, também estava certo de que o time voltará a engrenar no Campeonato Brasileiro após esse resultado. "O time voltou a vencer e voltou a jogar bem. Isso foi muito importante. Só bobeamos no gol deles, numa jogada que nós conhecíamos: o lançamento em profundidade para o Luiz Fabiano. Ainda assim, alcançamos o resultado que tanto o Santos precisava".