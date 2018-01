Leão isola seleção em treino secreto O primeiro treino da seleção brasileira, que na quarta-feira enfrenta o Peru, em São Paulo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, foi realizado na manhã desta segunda-feira em clima de mistério. O time - concentrado em um hotel fazenda na cidade de Jarinu, a cerca de 60 quilômetros de São Paulo - foi isolado pelo técnico Emerson Leão, que não permitiu o acesso de jornalistas nem de torcedores ao treinamento. O ?treino-secreto? de Leão começou por volta das 9h30 e terminou pouco mais de duas horas depois. Os jogadores realizaram corridas leves, ensaiaram chutes a gol e cobranças de pênaltis. Romário e Edílson - que podem formar a dupla de ataque titular - treinaram separados dos demais durante boa parte da manhã. Os treinos táticos devem ocorrer apenas no período da tarde. A seleção se reuniu na noite de domingo no aeroporto de Congonhas, em São Paulo e em seguida partiu de ônibus para o Interior. Leão recebeu o grupo com duas caras novas: Felipe (Palmeiras), substitui Léo (Santos), que se contundiu no sábado, e Anderson Lima (Grêmio), chamado para o lugar de Belletti (São Paulo). O são-paulino se machucou na partida de domingo, contra a Lusa, pelo Campeonato Paulista. A seleção permanece em Jarinu até a quarta-feira, horas antes da partida.