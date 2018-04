Leão já avalia grupo para 2005 O técnico Emerson Leão terá duas funções nestes últimos quatro meses do ano. Além de tentar levar o São Paulo de volta à Taça Libertadores em 2005, estará fazendo um laboratório com todos os jogadores do elenco. Quem não passar neste período de vestibular mudará de ares no próximo ano. Se Diego Tardelli, Gabriel, Alê, Fábio Santos, entre outros, pensam que só pelo fato de o treinador gostar de dirigir jovens ? fez trabalho revolucionário no Santos em 2002, levando o time à conquista do título do Campeonato Brasileiro ? terão cadeira cativa na equipe, é melhor mudarem de opinião. Leão chegou com autonomia no clube. Em nome da conquista do tão sonhado título, tem liberdade para mudanças radicais. ?Se a juventude é boa, se usa, se a experiência é boa, também se usa?, mandou o recado. ?Agora se não tem o que te dar, nem adianta forçar pois jamais dará o que não pode.? E Leão não admite pressão. ?Sou novo, preciso jogar, ou preciso atuar, pois já estou velho, não funciona. Vai é do interesse e preparo de cada um.? E nada de trabalho diferenciado de motivação para o grupo. Se o jogador estiver desanimado, vai perder espaço com o novo treinador. Ele já enfatizou que com ele nome não significa nada. ?Uns estão preocupados, uns entusiasmados e outros esperando chance. O que vale é no gramado.? Já com a comissão técnica o assunto muda. Leão trouxe apenas o auxiliar Pedro Santilli. Milton Cruz e Carlinhos Neves permanecem. ?Degola não faz parte do meu estilo. Faz-se mudanças radicais na comissão e depois de um mês o técnico vai embora. Fica o clube órfão, o time órfão?, explica. ?Mas não abro mão de meu homem de confiança.? Quem é você? - Apesar da calorosa recepção da torcida do Porto, Luís Fabiano ainda é um grande desconhecido em Portugal. Para revelar histórias de ?Elias Maluco, Favela ou Fabigol?, apelidos do craque, o jornal português O Jogo mandou o repórter Pedro Costa e o fotógrafo Paulo Santos ao Brasil para saber tudo sobre o novo camisa 9 do atual campeão mundial. ?Como os jogos do Brasil começam de madrugada em Portugal, os torcedores não assistem. Vêem apenas os brasileiros que atuam na Europa?, explicou Costa. ?O que se sabe é que ele é da seleção brasileira e goleador.? Por ser brasileiro Luís Fabiano já é considerado do país. ?Jogam muito?, afirma Santos, para depois revelar o grande nome canarinho atualmente em Portugal. ?Liedson, um craque.?