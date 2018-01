Leão já definiu o time do Palmeiras No clássico de quarta-feira contra o Santos, o Palmeiras terá dois desfalques: o lateral-esquerdo Fabiano, expulso contra o Cruzeiro no sábado, e o volante Marcinho Guerreiro, que levou o terceiro cartão amarelo. Mas o técnico Leão já escolheu seus substitutos. O meia Diego Souza será improvisado na lateral esquerda e abre espaço no meio-de-campo para Pedrinho. Já Marcinho Guerreiro será substituído pelo volante Roger. Diego Souza já atuou como lateral-esquerdo no segundo tempo da vitória sobre o Cruzeiro, após a expulsão de Fabiano. Para o meia-atacante Marcinho, as entradas de Diego Souza e Pedrinho reforçam o lado esquerdo. ?Na verdade, vai equilibrar o time, porque contra o Cruzeiro usamos muito o lado direito?, explicou o artilheiro do time do Palmeiras, com 15 gols no Brasileirão. O volante Roger, que jogará ao lado de Corrêa na cabeça de área, fará seu primeiro clássico. ?Nunca joguei contra os times grandes, mas não tem problema: recebi a confiança do treinador e dos companheiros. Quero recuperar meu espaço no time?, avisou o jogador, que perdeu a condição de titular na derrota para o Brasiliense, quatro rodadas atrás. ?O professor Leão me tirou e disse para jogar com mais simplicidade. Estou procurando melhorar.?