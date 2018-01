Leão já está pensando no ano que vem O técnico Emerson Leão já disse que não precisa de mais reforços para este ano. Está contente com o que tem em mãos. Mas o treinador já está, sim, pensando na montagem da equipe para 2006. Tem até um perfil de atleta muito bem definido em mente: os multifuncionais. "Hoje em dia, não podemos ter jogadores que façam uma função só. O cara tem que se desdobrar, ser capaz de fazer várias funções. É por isso que estão perdendo espaço o centroavante que só fica paradão na área e o volante que não sabe sair jogando, por exemplo". Leão não esconde: não gosta de trabalhar com "medalhões". O técnico prefere lidar com aqueles que ainda buscam seu lugar ao sol. E acha que tem muito jogador bom dando sopa por aí, longe dos holofotes da mídia. "Estou vendo alguns jovens e também outros com uma certa idade, que não aparecem tanto, mas são muito produtivos para suas equipes". Segundo Leão, são esses os bons negócios que o Palmeiras pode fazer. "É observar bem e contratar o jogador certo, fazer a aposta certa. Tem muitos por aí que merecem a aposta". Seriam atletas de custo relativamente baixo, mas que poderiam dar um bom retorno futuro para o Palmeiras - uma espécie de reedição da política do ?bom e barato?, adotada pelo ex-presidente Mustafá Contursi até o ano passado. "Tenho que pensar no clube, em dar lucro para o clube". O treinador cita como exemplos os volantes Mineiro e Josué (30 e 26 anos, respectivamente), contratados por ele para jogar no São Paulo, em janeiro. O primeiro atuava no São Caetano e o segundo, no Goiás. "O Josué era um sonho antigo do São Paulo, mas fui eu quem o levou para jogar aí no ?vizinho? (o CT do São Paulo fica ao lado do Palmeiras). O Mineiro também era enrolado, mas eu consegui convencê-lo. E os dois juntos jogam muito, não jogam?" Leão não fala nem sob tortura os nomes daqueles que vêm lhe chamando a atenção no Campeonato Brasileiro. "Se eu falar, outro time vai lá e contrata antes". Mas os dois primeiros jogadores que ele pediu à diretoria estão atuando no exterior: o lateral-esquerdo Léo, do Benfica, e o meia Elano, do Shaktar Donetsk. Ambos trabalharam com Leão por dois anos no Santos. O diretor de futebol, Salvador Hugo Palaia, prometeu ao técnico que vai se esforçar para contratá-los. Sobre a atual equipe, Leão ainda lamenta as contusões do zagueiro Nen, do lateral-esquerdo Lúcio e do volante Reinaldo. "Os outros clubes perderam jogadores importantes para o exterior, mas nós perdemos três titulares que fazem falta". Dos três, quem deve voltar antes é Reinaldo, que está se recuperando de uma ruptura no músculo da coxa esquerda e deve voltar a treinar com bola até o final de setembro. Lúcio, que operou o tornozelo esquerdo, deve retornar aos treinos no fim de outubro. Já o zagueiro Nen, que operou o joelho direito, só volta a jogar no ano que vem. Com isso, Leão aproveita os 10 dias de folga no calendário para recuperar aqueles com contusões mais leves. O lateral Fabiano, recuperado de um estiramento, já voltou a treinar. Os atacantes Gioino e Warley devem estar à disposição de Leão na semana que vem - o primeiro torceu o joelho direito e o segundo está com dores musculares. Com as lesões de Gioino e Warley, Leão lamentou a perda de outro atacante, o jovem Cláudio, convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, que disputará o Mundial da categoria no Peru. "Foi interessante para ele, mas desinteressante para nós. Viram o garoto fazer um jogo só e já o convocaram". O meia Diego Souza, reintegrado ao elenco após uma frustrada passagem pelo futebol japonês, tem grandes chances de jogar contra o Coritiba, na quinta-feira que vem (dia 8), no Palestra Itália. "Ele está treinando bem e está relacionado para essa partida", diz Leão. "Ele sabe jogar. Só precisa ser atleta". O treinador usa a folga no calendário também para motivar aqueles que não vêm sendo aproveitados. Na verdade, são poucos - do atual elenco, só três jogadores ainda não atuaram depois que Leão assumiu o Palmeiras, em 18 de julho: o goleiro Marcos, o zagueiro Gláuber e o lateral-direito André Cunha. Todos os demais jogaram por, pelo menos, um minuto com Leão. "Esses aí sabem muito bem disso. Falei com eles na semana passada. Quero ver todos integrados, motivados, porque a qualquer momento eu posso precisar deles". Sobre o caso específico de Marcos, Leão disse que "a disputa com o Sérgio está sendo sadia, como deve ser. Não há pressa para o Marcos voltar a ser titular. Isso acontecerá com o tempo". Fazendo coro a declarações recentes de Marcos, Leão também reclamou da bola usada no Campeonato Brasileiro. "É tudo feito para atender a interesses comerciais. Minha teoria é a seguinte: se só existe uma regra de futebol para o mundo inteiro, a bola também deveria ser universal, e não uma bola para cada campeonato diferente".