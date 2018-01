Leão joga a toalha e admite luta pelo vice Leão escolheu o acanhado vestiário dos visitantes em São Caetano para assumir. O Brasileiro de 2003 já tem o seu campeão. E ele é o Cruzeiro. Pela primeira vez ele admitiu que o esforço agora do Santos será o de manter a segunda colocação do Brasileiro e, lógico, garantir o time na Libertadores da América de 2004. ?Com esse empate com o São Caetano (2 a 2, sábado) as coisas ficaram ainda mais difíceis. A distância que temos do Cruzeiro é grande. Mas não temos de nos acomodar. Pelo contrário: ganhamos o Brasileiro de 2002. Se conseguirmos manter a segunda colocação será excelente. São 20 meses de alegria para a torcida santista?, analisa o técnico. Leia mais no Jornal da Tarde