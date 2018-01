Leão joga responsabilidade para o Cruzeiro O Santos vive um momento que considera importante no Brasileiro, depois de descontar metade da vantagem que o líder Cruzeiro tinha, além de diminuir o saldo de gols nas últimas três rodadas. Por conta disso, o técnico Leão está trabalhando o lado psicológico da situação e joga para o time mineiro a responsabilidade de se manter na liderança, ao mesmo tempo em que alivia o estresse de seus jogadores. Com essa política, o Santos já garantiu a vaga para a Libertadores do ano que vem. "Nosso objetivo é vencer sempre e o Santos joga para isso", disse o técnico Leão, que tem passado aos seus jogadores para não se preocuparem com o Cruzeiro. Com isso, conseguiu que o grupo assimilasse a obrigação pela vitória, sabendo que tem chances de chegar ao bicampeonato mas que isso não depende mais só deles. "Lutamos pelo título e, se não der, queremos conquistar o segundo lugar", disse o meia Renato. Segundo ele, "estamos sempre pensando somente no Santos, mas é claro que se o Cruzeiro tropeçar, vamos encostar mais". Ao lado desse cuidado psicológico, Leão acertou o time, que marcou 14 gols em três partidas. "Nós chegamos a uma conclusão que o excesso de preocupação não levava a lugar algum e ficamos um pouco mais livres". Com isso, revelou que houve aumento de 30 para 70% no aproveitamento dos chutes a gol: "estamos sempre tentando, mas a bola entrava pouco e havia muitos erros; agora, houve a inversão". Com isso, Leão destacou que "a alegria aumentou com a volta dos gols: o volume de oportunidades continua grande, só que os gols voltaram". O Santos volta a jogar pelo Brasileiro no domingo, contra o Corinthians, na Vila Belmiro.