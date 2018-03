Leão justifica convocação de Vagner Para justificar a convocação do meia Vagner, do Celta de Vigo, que foi a única surpresa da lista, o técnico Emerson Leão disse nesta sexta-feira que o jogador está atravessando um excelente momento, tem habilidade e mostrou ter condições de atender à seleção brasileira. Sobre a possibilidade de o jogador ser aproveitado como lateral-direito, Leão foi incisivo e disse que essa mudança está descartada. Ele ainda garantiu que no caso do Celta classificar-se para a próxima fase do Campeonato Espanhol e não querer liberar o meia, a comissão técnica solucionará rapidamente a questão. O coordenador-técnico Lopes não acredita que haja algum impedimento por parte do clube espanhol. ?Pela primeira vez estamos convocando um jogador desse clube e por isso acredito que não teremos problemas?, assegurou.