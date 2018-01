Leão lamenta suspensão de jogadores O técnico Leão lamentou a ausência forçada de Diego e Ricardo Oliveira para o jogo de domingo contra o Criciúma. Eles vão cumprir suspensão numa partida que ele considera muito importante, por dar a oportunidade de seu time vencer e se aproximar mais do líder para tentar a liderança no jogo seguinte, contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro. Ele ainda não definiu os substitutos, embora tenha elogiado Nenê e Douglas, que podem ser mantidos na equipe substituindo os dois titulares. Em compensação, terá a volta de Elano, que cumpriu suspensão automática. Leão já previa esse tipo de problema durante o Brasileiro, um campeonato que ele considera excessivamente longo. "Era um problema previsível, mas ele veio prematuramente", lamentou o técnico, ressaltando que perde dois dos jogadores mais importantes de sua equipe numa mesma partida. Mais: vai esperar a volta de Robinho, que retornará na sexta-feira do México, onde serve a seleção, e a recuperação do zagueiro Alex. Lembrou que havia pedido a contratação de um outro centroavante, com características diferentes das de Ricardo Oliveira, mas ainda não foi possível contratá-lo. "Não perdemos a esperança de consegui-lo", comentou. BOM FUTEBOL - O Santos marcou oito gols nas duas últimas partidas e voltou a exibir o bom futebol que o levou à conquista do título Brasileiro no ano passado, Isso deixa o técnico Leão mais otimista e ele ressaltou que, no jogo de domingo contra o Fortaleza, "o Santos afogou o adversário até o fim da partida". Segundo ele, o objetivo único de seu time é jogar sempre pela vitória, ainda mais num campeonato longo, como o Brasileiro. "Não dá para jogar pelo empate, o Santos nem sabe fazer isso", disse ele, lembrando que "no tempo das grandes estrelas, o Santos marcava muitos gols, mas também tomava muitos". Para o treinador a tática usada é a de alguns técnicos de vôlei e basquete. "Vencem pelo volume de jogo e nós temos mantido esse volume até o fim das partidas".