Leão lembra Santos de 2002 para classificar Corinthians O técnico Emerson Leão encontrou em uma situação vivida por ele há pouco mais de quatro anos a fórmula para motivar o Corinthians nesta reta final de Campeonato Paulista: a campanha do Santos na conquista do Brasileiro de 2002. ?Ninguém apostava na gente. Entramos com a oitava vaga e depois ganhamos dos grandes paulistas?, afirmou o treinador. No último Brasileiro disputado em mata-mata, o Santos ficou na oitava posição na primeira fase - o time perdeu para o São Caetano na última rodada e só se classificou graças à derrota do Coritiba por 4 a 0 para o já rebaixado Gama. Nas quartas-de-final, atropelou o São Paulo, com vitórias por 3 a 1 e 2 a 1, e depois bateu o Corinthians na final, também duas vezes: 2 a 0 e 3 a 2. A motivação de Leão serve não apenas pelo fato de o time poder alcançar a última vaga no Paulistão - para chegar, o Corinthians terá de ganhar seus cinco jogos, de acordo as contas do treinador. A confiança tem ligação, também, com a fato de a equipe ainda não ter ganho nenhum clássico no ano. ?Claro que estamos longe de ser aquele Santos e também o atual São Paulo", disse Leão, lembrando que aquele time santista tinha Diego e Robinho explodindo para o futebol. "Mas não somos apenas nós que temos de encarar os rivais em clássicos. Eles também terão de nos encarar, e com igualdade.? O volante Daniel, que fazia parte do elenco santista naquela conquista, endossou as palavras do chefe. ?Depois da classificação, o astral foi lá em cima. Ganhamos confiança com a possibilidade de se chegar ao título?, lembra. ?A torcida foi junto e acabamos conquistando os bons resultados?, completou. O jogador vê semelhanças entre 2002 e a situação corintiana agora. ?Ninguém botava fé no Santos e nossa equipe estava em formação?, lembrou. No Corinthians de hoje, Leão ainda quebra a cabeça para definir um time titular. Por isso, manda o recado. ?Se chegarmos entre os quatro, tudo se repete. O Corinthians cresce em decisão.?