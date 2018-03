Leão mandou vender Diego e Robinho Na véspera da decisão mais importante de sua carreira, o técnico Émerson Leão revelou com exclusividade ao JT que aconselhou o presidente Marcelo Teixeira a vender as principais estrelas do time no ano passado, com a condição de que os jogadores deixassem o clube somente no início de 2004. Em mais de uma hora de entrevista aos repórteres José Eduardo Savóia, Cosme Rímoli e André Amaral, o técnico do Santos falou das dificuldades para controlar o assédio de ??empresários e pastores? aos jogadores. Analisando a fase de Robinho, disse que o jogador sentiu a pressão da fama. Leia mais no Jornal da Tarde