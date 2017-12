Leão mantém Doni e espera Elano e Alex Com Doni confirmado no time titular, apesar das críticas da torcida, o Santos enfrenta o Marília neste sábado, às 16 horas, no Palestra Itália. Mas o técnico Emerson Leão ainda mantém duas dúvidas. O meia Elano e o zagueiro Alex estão se recuperando de contusão, mas devem jogar. Afastado do time há duas semanas, por causa de uma entorse no tornozelo, Elano vai jogar pelo menos um tempo. "Ele está recuperado da lesão e pode atuar, não sei se iniciando ou terminando a partida. Vamos conversar antes", adiantou Leão. O mais provável é que o treinador mantenha o time com três atacantes: Basílio, Robson e Robinho. Assim, Elano seria uma opção para o segundo tempo. Mesmo porque, ainda precisa recuperar o ritmo de jogo. "Estou liberado, treinei e não senti nada. A dor que sentia em alguns movimentos ou pancadas não sinto mais", revelou o jogador. No caso de Alex, os médicos do clube ainda farão uma avaliação final neste sábado. O zagueiro sente dores no joelho esquerdo. "Vou tomar uma injeção depois para ver se melhoro um pouco", contou o jogador. "O médico falou que vai melhorar bastante nas próximas horas e eu vou continuar o tratamento para estar bem melhor." Caso Alex não posse jogar, Leão já escolheu seu substituto. Será Pereira. Com relação a Doni, que falhou no gol do Guaraní-PAR, quarta-feira, pela Libertadores, e saiu vaiado da Vila Belmiro, Leão garantiu sua permanência no time titular. ?Por enquanto, ele não tem motivo para sair?, afirmou o treinador. "O que aconteceu é que ele errou num gol e sofreu por isso." Liderança - Com 14 pontos, o Santos é o primeiro colocado do grupo 2 do Campeonato Paulista. E Leão sabe que uma vitória neste sábado praticamente classifica a equipe para a fase final. Mas alerta seus jogadores do perigo que terão pela frente. "O Marília é aquele time que tem o diferencial que todo ano acontece com uma equipe pequena do interior. Eles estão motivados e os resultados o credenciam para estar motivados", disse o treinador santista. Folga - Depois do jogo com o Marília, os jogadores do Santos só retornarão aos treinos na segunda-feira à tarde. Como é carnaval, a recomendação é para que sejam moderados. "Digo sempre que não é folga, é recuperação do jogo de sábado", explicou Leão, que já mandou o recado. "Não vamos ficar fiscalizando. Essas coisas estão bem definidas entre nós, mas não somos babás de jogador."