Leão mantém linha dura no Cruzeiro De nada adiantou a reclamação do volante Maldonado, do Cruzeiro, em relação aos horários dos treinamentos na Toca da Raposa II. O técnico Emerson Leão se reuniu com os jogadores nesta terça-feira pela manhã e avisou que a linha dura não muda e os treinos serão mantidos às 8h30. Após a vitória apertada sobre o Paysandu, no último domingo, no Mineirão, o jogador chileno disse que os atletas estavam insatisfeitos e alguns reclamando de cansaço, pois o horário estabelecido os obrigava a acordar muito cedo. Antes, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo e Paulo César Gusmão, as atividades pela manhã no Cruzeiro começavam às 10h. Nesta terça-feira, o treinador fez questão de enquadrar os descontentes. "Treinamento começa às 8h30, que além de ser um bom horário, é bem saudável" disse Leão, que considerou uma "atitude errada" a reclamação de Maldonado, feita por meio da imprensa. "No momento errado", salientou. O chileno, por sua vez, deixou a reunião resignado. "Ele é o cara que manda aqui e a gente tem de se acostumar com isso".