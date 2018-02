Leão mantém três zagueiros para pegar Barueri no Pacaembu O técnico Emerson Leão manteve o volante Daniel improvisado na zaga no treino coletivo desta sexta-feira, no Parque São Jorge. Com isso, o time terá três defensores para a partida do próximo domingo, contra o Grêmio Barueri, pelo Campeonato Paulista. Daniel atuará ao lado de Betão e Gustavo. Os outros zagueiros do time, Marcus Vinícius e Marinho, estão suspenso. Também ficam de fora o meia Roger e o atacante boliviano Arce, que se recuperam de contusões - eles darão lugar a Willian e Wilson. Com o esquema de três zagueiros (3-5-2), o Corinthians venceu o Bragantino e o Noroeste pelo Paulistão, o que deixou o clube na sétima posição, com 23 pontos, e na briga por uma das vaga às semifinais - o Palmeiras, que é o quarto na tabela, tem 25. A única dúvida de Leão está no gol. Marcelo treinou como titular em parte do coletivo. Jean, que volta de contusão, foi seu substituto. "Não sei se serei escalado, pois voltei a treinar agora. De qualquer maneira, estou pronto", contou Jean. Apesar de estar programada uma entrevista coletiva, Leão não falou ao final do treino - a diretoria não explicou o motivo. Mesmo assim, Rosinei, escalado entre os titulares, contou o que o técnico pediu para domingo. "Ele quer que o time tenha velocidade nas jogadas, principalmente nos contra-ataques." O Corinthians deve jogar com: Marcelo (Jean); Betão, Gustavo e Daniel; Rosinei, Marcelo Mattos, Magrão, Willian e Wellington; Wilson e Amoroso. Fé Numa declaração inusitada, Rosinei declarou nesta sexta-feira que foi a Bíblia que o fez voltar a atuar como lateral do Corinthians. ?Estava lendo a palavra divina e cheguei à conclusão que não estava sendo humilde e pensava apenas em mim ao querer jogar só no meio-de-campo. Aí fui conversar com o Leão, me desculpei e tudo ficou acertado. Desde que virei evangélico minha vida mudou para melhor.? O atleta recebeu uma oferta para deixar o clube do Parque São Jorge para atuar no Internacional, atual campeão da Libertadores da América e da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Mas a renovação do seu contrato está sendo discutida pelo empresário Marcelo Djian. A primeira pedida foi bastante alta: R$ 2 milhões e luvas de R$ 120 mil mensais. Atualizada às 20h10