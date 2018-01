Leão monta seleção com 7 atacantes O técnico Emerson Leão acaba de divulgar a lista de jogadores convocados para dois amistosos que serão realizados pela seleção brasileira em março, nos Estados Unidos e México. A surpresa da lista é o grande números de jogadores de ataque. Contando com os meias-ofensivos Juninho Paulista e Ronaldinho Gaúcho, o treinador chamou sete atletas de características claramente ofensivas. O que provocou surpresa foi a volta à seleção do atacante Christian (ex-Inter) que hoje atua no futebol francês. Leão chamou ainda, Edílson e Romário. Como já havia antecipado, o treinador não convocou Rivaldo (Barcelona) e Roberto Carlos (Real Madri). Os dois foram liberados a pedido dos clubes. A seleção enfrenta os Estados Unidos no dia 3 março, e o México no dia 7. Estes serão os últimos amistosos do time antes da partida contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, dia 27 de março. Veja a lista completa. Goleiros: Rogério Ceni (São Paulo) e Bosco (Cruzeiro). Zagueiros: Lúcio (Bayer Luverkusen, ALE); Roque Jr (Milan), Cris (Cruzeiro) e Edmilson (Lyon, França). Laterais: Cafu (Roma-ITA) e Silvinho (Arsenal -ING) Meio-campistas: Vampeta (PSG-França), Emerson (Roma-ITA), Ricardinho (Cruzeiro), Juninho Paulista (Vasco) e Ronaldinho Gaúcho (Grêmio). Atacantes: Christian (PSG), Romário (Vasco), Euller (Vasco), Edilson (Flamengo) e Luizão (Corinthians).