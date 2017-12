Leão muda e já admite Edmundo O técnico Emerson Leão ainda não se convenceu plenamente, mas já admite contar com o atacante Edmundo no Palmeiras para a temporada 2006. Nesta terça-feira, ao ser perguntado sobre a eventual contratação do jogador, o técnico foi evasivo. ?Por enquanto, não está interessando?, disse. Mas o que a princípio pode parecer um sinal de reprovação, deve ser encarado de outra forma. Há menos de um mês, Leão havia descartado completamente a possibilidade de um acordo com o ?Animal?. No dia 26 de outubro, momentos depois da partida entre Palmeiras e Figueirense - que terminou empatada por 2 a 2 e Edmundo foi o principal destaque - Leão dizia que não o queria no time. Ao ser indagado por um répórter se Edmundo ainda tinha lugar em um clube grande de São Paulo, o treinador foi claro. ?No São Paulo eu não sei, mas aqui (no Palmeiras) não?, disse. De acordo com o Jornal da Tarde, na edição desta terça-feira, está quase tudo certo para a volta do atacante ao Palmeiras. Uma fonte ligada ao jogador e com bom trânsito com a diretoria do clube revelou ao jornal que a negociação está 95% fechada e Edmundo deve voltar ao Palestra Itália em 2006. O namoro entre o jogador e o clube é antigo. Nos últimos anos, Edmundo esteve várias vezes na lista dos sonhos da diretoria. O caso ficou mais sério após o jogo do dia 26, quando o ?Animal? marcou os dois gols. No final do jogo, o atacante fez juras de amor e disse que gostaria de voltar ao clube. TIME - Ainda sonhando com uma vaga na Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Juventude nesta quarta-feira (19h30) no Parque Antárctica. O atacante Gioino - que já estava com a vaga de titular ameaçada - fica de fora. Ele sentiu uma lesão muscular na coxa direita e foi vetado pelo departamento médico. O meia Diego Souza entra na vaga e, com isso, Washington deverá ficar sózinho à frente no ataque. O Palmeiras é quinto colocado no Brasileiro com 61 pontos, seis abaixo do Goiás, o time que hoje ficaria com a última vaga da respescagem para a Libertadores.