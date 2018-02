Leão muda esquema e escala Corinthians com três volantes Com medo de que a equipe volte a tropeçar no Paulistão, o técnico Emerson Leão decidiu mudar o esquema para a partida desta quarta-feira, contra o São Caetano, pela quinta rodada. O treinador reforçou a marcação no meio-campo, com três volantes, colocando Daniel no lugar do lateral-direito Edson. "Fico feliz em ter mais uma oportunidade", contou Daniel, que curiosamente jogava no São Caetano antes de ser contratado. "A torcida que comparecer ao Pacaembu pode esperar muita determinação e esforço dos jogadores. Acredito que esse esquema dará mais segurança." Com a saída de Edson, Rosinei, que tem características ofensivas, será o encarregado de cuidar da lateral-direita, apoiando o ataque. Pelo lado esquerdo, o recém-contratado Wellington continua como titular, mesmo tendo problemas de entrosamento (é o segundo jogo dele no clube). A mudança de Leão não desanimou os atacantes. Para Christian, artilheiro da equipe com cinco gols, o grupo terá um meio-campo mais forte. "Nós temos jogadores de qualidade no elenco. Apesar da alteração, não perderemos a ofensividade, já que contaremos com Rosinei, que apóia muito o ataque." Outra novidade é a volta de Betão - que estava suspenso - no lugar de Gustavo. O Corinthians deve começar o jogo no Pacaembu com Marcelo; Rosinei, Betão, Marinho e Wellington; Daniel, Marcelo Mattos, Magrão e Roger; Jaílson e Christian.