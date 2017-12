Leão muda o discurso sobre Edmundo ?Tem feito gols. Melhorou como homem. E é bom lembrar que fui eu quem o levou de volta para a seleção brasileira?. Este foi o comentário de Emerson Leão sobre Edmundo, nesta terça-feira. Algo impensável há um mês, quando o veterano atacante fez os gols do Figueirense no empate por 2 a 2, no Palestra Itália. ?Ele não tem lugar no meu time. Jogou bem porque não sofreu a marcação adequada?, afirmou, na ocasião, o treinador palmeirense. Leão ainda mostra resistência na contratação do Animal, mas está mais flexível. ?Não aceito nada imposto. Podem me convencer a mudar de idéia. Mas se mudar, imponho condições?, disse, sem se referir diretamente ao jogador. O técnico não quis falar de possíveis contratações. ?Só aceito falar do ano que vem após o fim do campeonato?. O lateral-direito Amaral, do Fortaleza, e o lateral-esquerdo Márcio Careca, do Brasiliense, deverão engrossar a lista de reforços, encabeçada pelo ala-direito Paulo Baier, do Goiás. Leão negou que o Palmeiras esteja lhe devendo R$ 1 milhão em salários atrasados. ?O Palmeiras nunca me deveu nada. É um clube que paga em dia, ao contrário de outros que ainda me devem. Estou satisfeito profissionalmente e tenho contrato até 31 de dezembro de 2006?. O treinador, mais uma vez, negou qualquer contato com a diretoria do Santos. Um diretor do Palmeiras, que preferiu não ser identificado, afirmou que o clube da Vila Belmiro chegou a oferecer R$ 2 milhões de luvas e salários de R$ 400mil. Pressão - Quanto ao jogo de domingo, no Beira-Rio, diante do Internacional, Leão está preocupado com a atuação do juiz, que ainda não foi indicado pela CBF. ?Seja qual for o juiz, ele entrará sob pressão depois do ocorrido no Pacaembu?, disse o treinador, referindo-se ao polêmico empate entre Corinthians e Internacional, que teve um pênalti do goleiro Fábio Costa, do Corinthians, sobre o volante Tinga, do Internacional, não marcado pelo juiz Márcio Rezende de Freitas. ?O Inter, em Porto Alegre, sempre foi difícil. Desde os tempos em que eu jogava com Ademir da Guia, Dudu e Luís Pereira. O time deles é bom e mostrou isso diante do Corinthians?. Copa Rio - O Conselho Deliberativo se reunirá nesta sexta para formar a comissão de ?notáveis? que vai até Leipzig, na Alemanha, no dia 9, no sorteio da Copa do Mundo. A intenção é convencer os dirigentes da Fifa a reconhecer o Palmeiras como campeão mundial pela conquista da Copa Rio, em 1951.