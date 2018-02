Leão muda o Palmeiras para clássico O técnico Leão resolveu mexer no time titular, apesar da boa fase do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Tudo para enfrentar o líder Corinthians, domingo, no Morumbi. A principal novidade é a entrada do volante Roger no time titular. Com isso, o também volante Correa deixa o meio-de-campo e volta a ser improvisado na lateral-direita - André Cunha vai para a reserva. Além disso, Leão confirmou a entrada do atacante Warley na vaga de Marcinho, que está suspenso. E, dessa maneira, o meia Pedrinho continua como opção no banco. O treino coletivo da manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, também serviu para confirmar a presença de 3 jogadores no time. O zagueiro Gamarra voltou da seleção paraguaia e joga domingo. Já o atacante Gioino e o lateral-esquerdo Fabiano mostraram estar recuperados de contusão e estão escalados. Com 52 pontos, o Palmeiras está 10 atrás do líder Corinthians. Por isso mesmo, Leão e seus jogadores sabem que só uma vitória no domingo manterá o time palmeirense na luta pelo título do Brasileirão.