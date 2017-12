Leão muda o Palmeiras para ?decisão? O técnico Emerson Leão decidiu fazer várias mudanças na equipe do Palmeiras para a partida de domingo, contra o Inter, em Porto Alegre , quando o time tenta se manter vivo na luta por uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. As alterações ocorrem no meio-campo e ataque. Corrêa, Christian (suspenso) e Diego Souza - que participaram da goleada por 6 a 2 sobre a Ponte Preta, no domingo passado - deixam o time. Destes, apenas Christian sai por conta de suspensão por cartão amarelo. Os outros dois, por opção tática. Marcinho Guerreiro e Alceu voltam ao time e Marcinho será recuado para o meio-campo, ao lado de Juninho Paulista. Com isso, Warley entra no ataque e formará dupla com Washington. Lúcio, que voltou ao time no jogo de Campinas, foi mantido na lateral-esquerda. No treino coletivo desta sexta-feira, o Palmeiras foi escalado com Marcos; André Cunha, Daniel, Gamarra e Lúcio; Marcinho Guerreiro, Alceu, Juninho Paulista e Marcinho; Warley e Washington. Quinto colocado na classificação do Campeonato Brasileiro com 67 pontos, o Palmeiras está a um ponto do Fluminense, clube que ficaria hoje com a última vaga na competição sul-americana. Depois do Inter, o Palmeiras pega justamente o Fluminense, no Parque Antárctica.