Leão muda time em treino e avança Elano O técnico Leão mudou o time no coletivo deste sábado e vai usar Elano, recuperado de dores musculares, mais uma vez como coringa, fazendo o papel de centroavante, na partida contra o Cruzeiro, neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro. Assim, Lopes deverá ficar no banco e Preto Casagrande na vaga de Elano, no meio-de-campo. "É mais uma chance que está surgindo e estou esperançoso de começar jogando", disse Preto Casagrande. Na sexta-feira, Casagrande havia entrado no lugar de Elano, no coletivo, e Lopes, no de Leandro Machado. Com a volta de Elano, ele ficou com chances de atuar. "Eu tinha essa esperança e estou aqui para isto", comentou. Para ele, Leão tem uma opção para cada jogo e, na partida de domingo, ele vai praticamente escalar o time que goleou o Jorge Wilstermann. Naquele jogo, o jogador teve sua primeira atuação como titular, e Elano jogou mais avançado. "Não tem problema algum para mim atuar como centroavante, sei como me posicionar, pois eu já joguei nessa função", disse Elano. Paulo Almeida também será mantido na equipe, uma vez que Claiton cumprirá suspensão automática. Com isso, a defesa ganhará maior proteção. "Sempre que jogo, fico mais atrás, dando proteção para os zagueiros e laterais, quando sobem para o ataque. Com isso, dou mais segurança à zaga. E é o que eu sei fazer de melhor", disse ele, na expectativa de fazer uma boa partida contra o Cruzeiro. "Nos dois jogos, ano passado, fiquei de fora e, desta vez, espero voltar com uma vitória."