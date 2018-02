Leão não aceita proposta e anuncia saída do Atlético Mineiro

O técnico Emerson Leão não vai ficar no Atlético Mineiro para a temporada 2008. Ele anunciou nesta terça-feira que não chegou a um acordo para a renovação de seu contrato com o time e, assim, está liberado para procurar outro clube. Leão explica que não conseguiu acertar com o time mineiro pelo contexto da oferta. "Só iriam me oferecer 50% do que ganhava por um contrato menor, não ia ter mudanças de filosofia e de contratações, então não deu. Já estou liberado para qualquer consulta de outro clube", disse Leão, em entrevista à rádio Jovem Pan. Com isso, o Atlético passa a buscar um novo técnico, mas ainda não há nenhum nome em vista até o momento, já que o presidente Ziza Valadares garante não ter conversado com nenhum outro técnico. Os jogadores já estão de férias e só voltam a treinar em janeiro, visando o Campeonato Mineiro.