Leão não admite erros de agora em diante Mais uma vez o Santos encostou no líder Cruzeiro e Leão conta agora com uma nova vitória sobre o Flamengo sábado, às 16 horas, na Vila Belmiro, para se aproximar cada vez mais da liderança do Campeonato Brasileiro. A vitória de quarta-feira sobre o Paysandu deixou a equipe com 51 pontos, um atrás do time mineiro. "Daqui para a frente todo mundo vai se esforçar muito e sairá por um erro ou descuido", disse o treinador. Mas o tom de ameaça não impediu que o treinador elogiasse o comportamento de alguns atletas na partida contra o time paraense. Leão ressaltou a boa presença de área do zagueiro Alex e a ofensividade do meia Diego. "O Alex vem se firmando como um dos melhores zagueiros do Brasil e o Diego está jogando mais à frente, pois ele fica muito mais perigoso e produtivo". Quem também acabou recebendo um elogio do treinador foi o centroavante Val Baiano, mesmo não jogando bem. "Não fez uma partida tecnicamente primorosa, mas ajudou em termos de apertar os beques e preocupar a defesa". Nesta sexta-feira, Leão define no coletivo o time que enfrenta o Flamengo. Mas não deverá fazer alterações, já que todos os jogadores estão à sua disposição. Briga - Depois do jogo de quarta-feira o goleiro Fábio Costa acabou se envolvendo numa briga com um torcedor. O cozinheiro Ângelo Alves registrou um Boletim de Ocorrência contra o jogador e alegou que foi agredido depois de tê-lo xingado. O jogador não falou nesta quinta-feira com os jornalistas para dar sua versão.