Leão não admite "nó tático" de Luxemburgo O técnico Émerson Leão reconheceu a superioridade do Cruzeiro, mas não concordou que ele tenha levado um nó tático de Vanderlei Luxemburgo. O máximo que admite que é que o Santos esteve numa tarde "pouco iluminada". Evitou atribuir à falta de sorte a primeira derrota do Santos na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro e lamentou as oportunidades de gols desperdiçadas pelo seu time, especialmente quando o jogo ainda estava 0 a 0. "Foi uma partida como esperávamos, com igualdade de forças. Tivemos um bom primeiro tempo, com possibilidade de vitória, e o Maldonado poderia ter sido expulso na primeira etapa", justificou. "É importante lembrar que o gol de Aristizábal foi de fora da área, num chute de pé esquerdo, o que não é o normal dele (já fez quatro gols de pé esquerdo no Campeonato Brasileiro)." Quanto ao segundo gol, a sua explicação foi que o seu time já havia abandonado a marcação e procurava, até desordenadamente, chegar ao empate. O erro do time mais lamentado por Leão foi o chute torto de Diego, ao ficar livre diante do goleiro Gomes, após uma tabela perfeita com Robinho. "Ali aconteceu o mais difícil que era a bola não ir para as redes. Depois ainda tivemos uma outra chance, quando William, que chuta forte, ter pego mais o chão quando tinha chance de fazer o gol." O treinador santista optou pelo mais simples, escalando Daniel, o único volante de marcação que lhe sobrou - Paulo Almeida e Alexandre cumpriram suspensão -, destacou Daniel para seguir os passos de Alex e apostou na chegada dos seus dois laterais para aumentar o potencial do ataque, mas foi vencido pela estratégia de Vanderlei Luxemburgo, que conseguiu neutralizar as principais peças do Santos. Mesmo assim, achou que foi feliz na sua escolha. "Daniel entrou com a missão de marcar Alex e foi bem", sintetizou. Apesar das desculpas, Leão não escondeu o seu descontentamento com o time, que já não havia ido bem contra o Nacional, do Uruguai, quando só empatou no final e foi salvo por Fábio Costa na decisão por pênaltis. Durante o jogo, inúmeras vezes ele chamou Renato, Léo e Diego orientando a equipe para sair da forte marcação que o Cruzeiro fazia pelo meio, com três volantes de contenção, pedindo jogadas pelas extremas. "Não posso negar que as nossas principais estrelas tiveram um decréscimo de produção, mas não posso crucificá-las porque afinal do Santos está nas quartas-de-final da Copa Libertadores da América e até antes do início da rodada era o terceiro do Campeonato Brasileiro, além de ter uma boa média de gols." Quando questionado sobre as substituições que fez (Fabiano no lugar de Daniel, Douglas no de Robinho e William no de Nenê), Leão não deixou escapar a oportunidade de cutucar Luxemburgo. "Sou um técnico que não pede contratação de craques, que não prejudica financeiramente o clube e que aceita trabalhar dentro da possibilidades", concluiu.