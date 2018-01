Leão não dará folga aos jogadores da Sub-23 Se depender do técnico Leão, os cinco jogadores que estão servindo a seleção sub-23, não terão folga em seu retorno ao clube, na semana que vem. Leão disse no final do treino de hoje que sua preocupação era com a classificação do Brasil." Não estou preocupado com a folga deles". Para o treinador, "lugar de trabalho de jogador é no campo" e o Santos deu a folga aos atletas. "Mas a seleção ocupou a folga deles e não temos nada a ver com isso". Perguntado sobre as declarações dos jogadores que iriam pedir folga em seu regresso, Leão fez uma pergunta: "Eles não estão agüentando, mas não vão jogar hoje à noite?". Quando os jornalistas explicaram que o pedido de folga seria no retorno ao Santos, Leão simplesmente comentou: "na volta? Tá bom, deixe eles pedirem".