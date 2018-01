Leão: ?Não é hora de caça às bruxas? O ex-treinador da Seleção Brasileira, Émerson Leão, assistiu preocupado a eliminação do time na Copa América. Garantiu ao JT não ter ficado satisfeito com a comprovação de que sua demissão por telefone não mudou o panorama negativo do futebol brasileiro. Pelo contrário, o treinador afirmou que é preciso fazer uma reestruturação completa para acabar com os vexames. ?Não aceito uma caça às bruxas. Da mesma maneira que fui sacrificado e nada melhorou, de nada adiantará mandar embora uma ou outra pessoa. Não é despedindo o Luiz Felipe que tudo se ajeitará.? Leia mais no Jornal da Tarde