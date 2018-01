Leão não esconde preferência paulista O técnico Émerson Leão ousou ao convocar praticamente uma seleção paulista para o jogo do Brasil com o Peru, na quarta-feira, e isso pode ser atribuído a dois fatores: à ampla reformulação prometida pelo treinador após a derrota do Brasil para o Equador, por 1 a 0, em março, e ao temor de que os torcedores repitam no Morumbi as hostilidades da partida contra a Colômbia, em novembro, a de sua estréia no comando da seleção, em que milhares de bandeiras do Brasil foram atiradas em campo como protesto pelo mau futebol. Dos 22 relacionados, 12 atuam no futebol de São Paulo e outros cinco têm forte identificação com clubes da capital: Juninho Paulista, Edílson, Vampeta e os zagueiros Cris e Edmílson. Leão não escondeu a preocupação com a reação da torcida e disse que ficou magoado com as manifestações da última partida. "Sei que a Federação (de Futebol de SP) vai distribuir de novo muitas banderinhas", comentou, após fazer um pedido de apoio ao público. Entre os convocados, destaque para Marcelinho Carioca e Ewerthon, do Corinthians, França, do São Paulo, Washington, artilheiro da Ponte Preta, o lateral-esquerdo Léo e o meia Robert, do Santos. Do Rio, a novidade ficou por conta da convocação do zagueiro Juan, do Flamengo. As maiores surpresas, talvez, tenham sido a inclusão do meia Leomar, do Sport, e do lateral-direito Alessandro, do Atlético-PR. "Desesperadamente temos de subir", declarou o treinador, durante o anúncio da lista. Leão abriu mão, como já era esperado, de craques consagrados na Europa, como Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos. Em sua visita recente ao continente, conversou com vários jogadores, a quem explicou o motivo da mudança na lista de convocados. Rivaldo mereceu atenção especial. "Ele é um craque, está em final de temporada, muito cansado, tem de ser preservado", disse. Com a mudança, o técnico deixa de lado sua intenção de manter uma base de 70% da equipe em todas as convocações. "Tínhamos de fazer algo, a vitória sobre o Peru é uma imposição nacional."