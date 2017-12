Leão não gostou da escalação de Roman A escalação do árbitro paranaense Evandro Rogério Roman para o jogo de domingo, no Beira-Rio, entre Palmeiras e Internacional, não agradou o técnico Emerson Leão. ?Ele só tem 32 anos, falta experiência e não apitou jogo do Palmeiras?, disse o treinador, que não se impressionou com o fato de Roman ter sido um dos responsáveis pelo fim da máfia do apito no Paraná. ?E ser honesto, por acaso, é uma qualidade?? O zagueiro Gamarra fez coro com o treinador. ?É bom mesmo reclamar porque do jeito que as coisas estão é bem capaz de um jogador do Inter se jogar na área e o juiz dar pênalti?. Quanto à escalação do time, Leão fez uma alteração no treino coletivo desta sexta-feira, vencido pelos reservas por 2 a 1. Diego Souza entrou no lugar de Warley. ?Vai depender se quero um time mais ofensivo ou com mais toque de bola?. Leão acredita poderá tirar proveito se o Internacional optar em pressionar o Palmeiras desde o início do jogo. ?Se nos derem espaço para os contra-ataques, melhor para nós?. Os desfalques de Tinga e Ricardinho pelo lado do Internacional animam o meia Juninho. ?Lógico que os dois fora é bom para a gente. Os que vão entrar, com certeza, não vão estar no mesmo ritmo e nem com o mesmo entrosamento com o restante da equipe?. Sobre a possibilidade de jogar com Diego Souza ou Warley, Juninho não vê diferença. ?O importante é o time jogar compacto. Tocando bem a bola e acertando os passes?. Beneficente - O goleiro Sergio anunciou, nesta sexta, um jogo beneficente, no dia 7, no Palestra Itália, às 19h30. para o ex-lateral Jefferson, que jogou no Palmeiras nos anos 90 e sofre de uma doença degenerativa. O time do Palmeiras atual vai enfrentar o time do Palmeiras de 93 e 94. Evair, César Sampaio, Cléber e Tonhão já confirmaram presença. Edmundo, que joga no Figueirense e está negociando seu retorno ao time de Palestra Itália, também vai jogar. Sergio e César Sampaio, que organizam o evento, negociam com o canal SporTV a transmissão do jogo.